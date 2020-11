Perché quest’anno più che mai dobbiamo comprare nei negozi e non dai colossi del web (Di mercoledì 18 novembre 2020) Di Giammaria Zanzini, referente provinciale e consigliere nazionale Federmoda-Confcommercio Il commercio tradizionale tocca con mano il disastro economico vedendo lo spettro della chiusura attività. Mai come quest’anno i commercianti delle città hanno bisogno dell’aiuto dei concittadini: nella lotta impari contro i colossi del web i consumatori devono essere i nostri alleati. Apprezziamo le iniziative e gli appelli agli acquisti nei negozi di prossimità, ma non possono bastare senza una presa di coscienza collettiva. Solo così potrà essere davvero Natale per tutti. Mai come quest’anno abbiamo bisogno di scelte d’acquisto etiche e ponderate. Mai come quest’anno i commercianti delle città italiane hanno bisogno dell’aiuto e della solidarietà dei propri concittadini. Purtroppo però, le conseguenze ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 18 novembre 2020) Di Giammaria Zanzini, referente provinciale e consigliere nazionale Federmoda-Confcommercio Il commercio tradizionale tocca con mano il disastro economico vedendo lo spettro della chiusura attività. Mai comei commercianti delle città hanno bisogno dell’aiuto dei concittadini: nella lotta impari contro idel web i consumatori devono essere i nostri alleati. Apprezziamo le iniziative e gli appelli agli acquisti neidi prossimità, ma non possono bastare senza una presa di coscienza collettiva. Solo così potrà essere davvero Natale per tutti. Mai comeabbiamo bisogno di scelte d’acquisto etiche e ponderate. Mai comei commercianti delle città italiane hanno bisogno dell’aiuto e della solidarietà dei propri concittadini. Purtroppo però, le conseguenze ...

