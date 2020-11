Napoli, l’esito della visita di Osimhen: operazione scongiurata (Di mercoledì 18 novembre 2020) Victor Osimhen non dovrà operarsi dopo l’infortunio con la Nigeria È terminata la visita di controllo di Victor Osimhen a Villa Stuart. Le condizioni dell’attaccante, infortunatosi con la Nigeria, ha tenuto col fiato sospeso Gennaro Gattuso e tutti i tifosi del Napoli. E per il calciatore si tratterebbe di una lussazione alla spalla destra. Per Osimhen non sarà necessario l’intervento chirurgico ma dovrà comunque osservare un periodo di riposo e salterà sicuramente il big match contro il Milan. Il nigeriano, inoltre, è risultato negativo al tampone effettuato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Victornon dovrà operarsi dopo l’infortunio con la Nigeria È terminata ladi controllo di Victora Villa Stuart. Le condizioni dell’attaccante, infortunatosi con la Nigeria, ha tenuto col fiato sospeso Gennaro Gattuso e tutti i tifosi del. E per il calciatore si tratterebbe di una lussazione alla spalla destra. Pernon sarà necessario l’intervento chirurgico ma dovrà comunque osservare un periodo di riposo e salterà sicuramente il big match contro il Milan. Il nigeriano, inoltre, è risultato negativo al tampone effettuato. Leggi su Calcionews24.com

