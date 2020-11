Magistrati arrestati | l' ex gip Nardi condannato a 16 anni e 9 mesi Giustizia piegata a interessi privati

(Di mercoledì 18 novembre 2020) L'ex gip di Trani era accusato di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari e al falso. Con lui condannati anche il poliziotto Vincenzo Di Chiaro, l’avvocatessa Simona Cuomo, Savino Zagaria, Gianluigi Patruno

Sedici anni di reclusione per l'ex sostituto procuratore di Trani Michele Nardi. E' la condanna decisa dai giudici della seconda sezione penale del Tribunale. Per l'imputato ...