L'Ospedale di Monza chiede l'invio di medici militari per gestire l'emergenza (Di mercoledì 18 novembre 2020) Monza, epicentro della seconda ondata del virus chiede un filo diretto con le Forze Armate per gestire l'emergenza. All'Ospedale San Gerardo sono 381 i ricoverati. L'Asst di Monza, epicentro della seconda ondata di epidemia di Coronavirus, classificando la provincia Monza-Brianza come la più colpita della Lombardia ha chiesto l'aiuto delle forze armate per fronteggiare l'emergenza.

