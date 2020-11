L’appello di Mattarella: “Il Covid 19 tende a dividerci: affrontiamo insieme il nemico comune” (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’appello del Capo dello Stato all’assemblea dell’Anci: “No alla rincorsa ad illusori vantaggi di parte a fronte di un nemico insidioso che può travolgere tutti”. Un richiamo alla responsabilità e alla coesione istituzionale di fronte al Covid 19, quello fatto ieri dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’assemblea nazionale dell’Anci (Associazione nazionale dei Comuni), svoltasi online: “Questo virus tende a dividerci -ha dichiarato il Capo dello Stato- Tra fasce di età più o meno esposte ai rischi più gravi, tra categorie sociali più o meno colpite dalle conseguenze economiche, tra le stesse istituzioni, chiamate a compiere le scelte necessarie, talvolta impopolari, per ridurre il contagio e garantire la doverosa assistenza a chi ne ha bisogno. Il ... Leggi su 2anews (Di mercoledì 18 novembre 2020)del Capo dello Stato all’assemblea dell’Anci: “No alla rincorsa ad illusori vantaggi di parte a fronte di uninsidioso che può travolgere tutti”. Un richiamo alla responsabilità e alla coesione istituzionale di fronte al19, quello fatto ieri dal Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione dell’assemblea nazionale dell’Anci (Associazione nazionale dei Comuni), svoltasi online: “Questo virus-ha dichiarato il Capo dello Stato- Tra fasce di età più o meno esposte ai rischi più gravi, tra categorie sociali più o meno colpite dalle conseguenze economiche, tra le stesse istituzioni, chiamate a compiere le scelte necessarie, talvolta impopolari, per ridurre il contagio e garantire la doverosa assistenza a chi ne ha bisogno. Il ...

SkyTG24 : «Nessuno si lasci ingannare dal pensiero 'a me non succederà'», l'appello di #Mattarella alla responsabilità dei ci… - FedericoDinca : In questo momento in cui il nemico comune, il #Covid19, tende a dividerci, l'impegno di tutti deve essere nel resta… - LaStampa : L'appello di 52 associazioni a Conte, Speranza e Mattarella: “Commissariate la sanità lombarda” - marisabelm12 : RT @ilmessaggeroit: Manovra, Berlusconi: «La situazione è grave, accogliamo l'appello di Mattarella» - 964Amy : RT @SkyTG24: «Nessuno si lasci ingannare dal pensiero 'a me non succederà'», l'appello di #Mattarella alla responsabilità dei cittadini e a… -