La didattica a distanza non farà più consumare gigabyte (Di mercoledì 18 novembre 2020) (foto: Steve Riot via Pixabay)Tim, Vodafone e Wind Tre hanno annunciato che escludono le piattaforme di didattica a distanza (Dad) dal consumo di gigabyte previsto nei loro abbonamenti per gli smartphone e tablet. La decisione è arrivata dopo che le ministre dell’Istruzione Lucia Azzolina, per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti e per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano, insieme al ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, hanno invitato le tre compagnie di telecomunicazione “a identificare soluzioni che agevolino i ragazzi nel seguire le lezioni da remoto” durante la pandemia di Covid-19. Tim e Vodafone hanno reso disponibile il servizio gratuito di Dad già da martedì 17 novembre, mentre Wind Tre ha invece riferito con un comunicato stampa che il nuovo sistema partirà da lunedì 23 ... Leggi su wired (Di mercoledì 18 novembre 2020) (foto: Steve Riot via Pixabay)Tim, Vodafone e Wind Tre hanno annunciato che escludono le piattaforme di(Dad) dal consumo diprevisto nei loro abbonamenti per gli smartphone e tablet. La decisione è arrivata dopo che le ministre dell’Istruzione Lucia Azzolina, per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti e per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano, insieme al ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, hanno invitato le tre compagnie di telecomunicazione “a identificare soluzioni che agevolino i ragazzi nel seguire le lezioni da remoto” durante la pandemia di Covid-19. Tim e Vodafone hanno reso disponibile il servizio gratuito di Dad già da martedì 17 novembre, mentre Wind Tre ha invece riferito con un comunicato stampa che il nuovo sistema partirà da lunedì 23 ...

AzzolinaLucia : Sono felice di informarvi che da oggi si può fare didattica a distanza senza consumare il traffico dati dei propri… - MediasetTgcom24 : Accordo governo-gestori: da oggi didattica a distanza senza consumare giga - Agenzia_Ansa : Per gli studenti didattica a distanza senza consumare giga . L'invito del Governo è stato già accolto da Tim, Vodaf… - Herbert403 : RT @AzzolinaLucia: Sono felice di informarvi che da oggi si può fare didattica a distanza senza consumare il traffico dati dei propri abbon… - ohitsGygy : RT @babypumpkinpie: la didattica a distanza sta funzionando davvero bene e gli studenti non sono per niente stressati ? ???????????????? ?????????????? ??… -