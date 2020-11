Il conflitto in Etiopia rischia di espandersi ai Paesi vicini: «Non sarà una guerra rapida» – L’intervista (Di mercoledì 18 novembre 2020) Dopo l’attacco, lo scorso 4 novembre, a una base militare federale, il governo di Addis Abeba ha dichiarato guerra alle forze che fanno capo al partito separatista Fronte di liberazione del popolo tigrino (Tplf). Da settimane il governo centrale sta conducendo operazioni nella regione dei Tigré, una delle dieci regioni divise su basi etno-religiose che compongono l’Etiopia. Il 16 novembre il premier Ahmed Abiy ha annunciato che l’offensiva militare nella regione del nord, che ha già provocato centinaia di morti e la fuga di circa 25.000 civili riparati nel vicino Sudan, entrerà nei prossimi giorni nella sua «fase finale». Abiy Ahmed, insignito nel 2019 del premio Nobel per la Pace per l’accordo di cessazione delle ostilità con l’Eritrea, ha portato avanti a partire dal 2018, da quando è salito al potere, una serie di riforme e un processo di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 novembre 2020) Dopo l’attacco, lo scorso 4 novembre, a una base militare federale, il governo di Addis Abeba ha dichiaratoalle forze che fanno capo al partito separatista Fronte di liberazione del popolo tigrino (Tplf). Da settimane il governo centrale sta conducendo operazioni nella regione dei Tigré, una delle dieci regioni divise su basi etno-religiose che compongono l’. Il 16 novembre il premier Ahmed Abiy ha annunciato che l’offensiva militare nella regione del nord, che ha già provocato centinaia di morti e la fuga di circa 25.000 civili riparati nel vicino Sudan, entrerà nei prossimi giorni nella sua «fase finale». Abiy Ahmed, insignito nel 2019 del premio Nobel per la Pace per l’accordo di cessazione delle ostilità con l’Eritrea, ha portato avanti a partire dal 2018, da quando è salito al potere, una serie di riforme e un processo di ...

