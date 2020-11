Giani è convinto | Siamo già da arancio | lo dicono i numeri E dà via libera alle Rsa total Covid

Leggi su iltirreno.gelocal

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Il governatore: "I dati ufficiosiche il nostro Rt è sotto 1,5. E in tre giorni arriveremo al 100% del tracciamento". Firmata l'ordinanza per riconvertire alcune residenze solo per anziani contagiati. Un team di medici e studenti per le richieste di fine isolamento