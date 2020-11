GF Vip | Pupo “Tutte le donne vorrebbero …” il web in rivolta

Leggi su baritalianews

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Il Grande fratello vip sta continuando, tra mille polemiche e tante richieste di sospensione. Infatti, quest’anno, forse come non mai, lo spettacolo a cui si sta assistendo è davvero poco edificante. Alcuni dei giochini che fanno i protagonisti della casa sono al limite della decenza come quello a cui si sono sottoposti Francesco Oppini e Maria Teresa Ruta. E poi ci sono le innumerevoli liti, le offese, il linguaggio scurrile e che spesso caratterizza le battute della contessa De Blank e chi più ne ha più ne metta.vuole difendere Elisabetta Gregoraci ma dice una frase molto offensiva per tutte leLunedì sera è andata in inda un’altra puntata di Grande fratello vip e si è discusso dell’accusa che Dayane Mello ha rivolto ad Elisabetta Gregoraci a proposito del fatto che lei ...