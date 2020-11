Gaudio: "C'è stata una fuga di notizie. Ho rifiutato solo per motivi personali" (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Ho spiegato al Presidente che non potevo accettare per motivi personali. Non dico altro, non è colpa di nessuno. Sono questioni che riguardano l’intimità di una famiglia: io mi sarei trasferito a Catanzaro per lavorare 14 ore al giorno come sono abituato, avrei preso l’impegno sul serio”. Eugenio Gaudio, rettore dell’Università La Sapienza, chiarisce a il Corriere della Sera le motivazioni che lo hanno portato a rifiutare l’incarico di commissario per la Sanità nella sua regione, la Calabria, offertogli dal Governo. Gaudio ribadisce, quindi, che la scelta non è dovuta a motivi legati alla giustizia, come qualcuno immaginava. “Non ho detto di ‘no’ per via della ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Ho spiegato al Presidente che non potevo accettare per. Non dico altro, non; colpa di nessuno. Sono questioni che riguardano l’intimità di una famiglia: io mi sarei trasferito a Catanzaro per lavorare 14 ore al giorno come sono abituato, avrei preso l’impegno sul serio”. Eugenio, rettore dell’Università La Sapienza, chiarisce a il Corriere della Sera le motivazioni che lo hanno portato a rifiutare l’incarico di commissario per la Sanità nella sua regione, la Calabria, offertogli dal Governo.ribadisce, quindi, che la scelta non; dovuta alegati alla giustizia, come qualcuno immaginava. “Non ho detto di ‘no’ per via della ...

