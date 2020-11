Elisabetta Gregoraci ai compagni: “Voglio un uomo con gli attributi come Briatore, Pierpaolo non li ha” (Di giovedì 19 novembre 2020) Ieri pomeriggio Elisabetta Gregoraci ha litigato con Selvaggia Roma e la catfight ha finito per travolgere anche il povero Pierpaolo. La badessa calabrese se l’è presa con Pretelli perché non l’ha difesa mentre la sua coinquilina sparlava della loro “amicizia speciale”. In realtà l’ex velino in Cucurio in più occasioni ha preso le parti della sua “bff”, ma purtroppo non quando EliGreg ha origliato le ultime cattiverie di Selvaggia. L’ex di Briatore si è sfogata con i suoi compagni ed ha fatto nero Pierpaolo. “Anche lui basta, la doveva stoppare. Pier ha sbagliato e basta. Se domani entra un uomo che parla solo male di lui io lo stoppo e dico ‘non ti permettere di dire queste cose’. Basta, cioè basta sono satura di questa situazione e di lui che non fa niente. Mi sono ... Leggi su biccy (Di giovedì 19 novembre 2020) Ieri pomeriggioha litigato con Selvaggia Roma e la catfight ha finito per travolgere anche il povero. La badessa calabrese se l’è presa con Pretelli perché non l’ha difesa mentre la sua coinquilina sparlava della loro “amicizia speciale”. In realtà l’ex velino in Cucurio in più occasioni ha preso le parti della sua “bff”, ma purtroppo non quando EliGreg ha origliato le ultime cattiverie di Selvaggia. L’ex disi è sfogata con i suoied ha fatto nero. “Anche lui basta, la doveva stoppare. Pier ha sbagliato e basta. Se domani entra unche parla solo male di lui io lo stoppo e dico ‘non ti permettere di dire queste cose’. Basta, cioè basta sono satura di questa situazione e di lui che non fa niente. Mi sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci Duro scontro tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma - Mediaset Play Grande Fratello Esasperata dalle parole di Dayane Mello dette in puntata, Elisabetta Gregoraci è scoppiata il lacrime nella Casa del Gf Vip

Nel giorni scorsi Dayane Mello ha pesantemente attaccato Elisabetta Gregoraci sostenendo che la vita della showgirl calabrese sia molto semplice e bella grazie al fatto di aver sposato un miliardario.

La frase di Pupo è riferita al matrimonio tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, le critiche vengono anche recentemente da una concorrente all’interno della casa del GFVIP. A colpi di sensuali ...

