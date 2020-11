Caso Genovese, una semi-confessione: giustificazione imbarazzante (Di mercoledì 18 novembre 2020) Alberto Genovese sempre più al centro della bufera: l’imprenditore nell’interrogatorio tra una mezza ammissione ed una giustificazione che lascia senza parole Il Caso relativo ad Alberto Genovese continua a tenere… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 18 novembre 2020) Albertosempre più al centro della bufera: l’imprenditore nell’interrogatorio tra una mezza ammissione ed unache lascia senza parole Ilrelativo ad Albertocontinua a tenere… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

fattoquotidiano : Caso Genovese, imprenditore accusato di aver stuprato una 18enne interrogato in Procura: “È la droga che mi fa fare… - MonicaCirinna : Mi segnalano questo articolo orrendo uscito ieri su @sole24ore sul caso Genovese. Ancora una narrazione sulla viol… - arcocielo : RT @fattoquotidiano: Caso Genovese, imprenditore accusato di aver stuprato una 18enne interrogato in Procura: “È la droga che mi fa fare de… - mixc7 : RT @fattoquotidiano: Caso Genovese, imprenditore accusato di aver stuprato una 18enne interrogato in Procura: “È la droga che mi fa fare de… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Caso Genovese, imprenditore accusato di aver stuprato una 18enne interrogato in Procura: “È la droga che mi fa fare de… -