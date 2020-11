Caldaie sostenibili Giancarlo Belloni di Biasi | «Il futuro è l' automatizzazione»

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Una forte vocazione al made in Italy e un’attenzione alla ricerca e allatà. Sono questi le caratteristiche principale di, realtà industriale di livello nazionale e internazionale specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi radianti e nel settore del riscaldamento., proprietario di questa storica azienda dal 2018, ha portato Panorama dietro le quinte della sua realtà imprenditoriale, sempre con uno sguardo verso il. Come nasce il progetto Eurothex-? «Ho iniziato a lavorare nel settore della termoidraulica come agente di commercio e poi come direttore commerciale. Dopo oltre 30 anni di esperienza, nel 2008 ho realizzato il mio sogno di aprire un’azienda, votata alla produzione delle componenti base per il riscaldamento a ...

