Basket, EuroCup 2020-2021: Brescia batte Mornar Bar e torna in corsa (Di mercoledì 18 novembre 2020) Importante vittoria per Brescia nell’ottava giornata dell’EuroCup 2020-2021 con i lombardi che superano di misura il Mornar Bar e ottengono il secondo successo stagionale in Europa e tornano in corsa per i playoff. Parte meglio la squadra ospite, che nei primi minuti va subito sullo 0-5 e per la prima metà di quarto continua a guidare, anche se Brescia reagisce e accorcia il divario. TJ Cline dà il canestro dell’11-10, mentre Drew Crawford porta a +5 i lombardi, mentre la tripla di Moss vale il +8, con il primo quarto che si chiude 20-14. Parte ancora bene Brescia nel secondo quarto, che va fino al +11, ma un parziale di 6-0 riavvicina il Mornar Bar. Si gioca, così, con maggior equilibrio, ma alla fine ... Leggi su oasport (Di mercoledì 18 novembre 2020) Importante vittoria pernell’ottava giornata dell’con i lombardi che superano di misura ilBar e ottengono il secondo successo stagionale in Europa eno inper i playoff. Parte meglio la squadra ospite, che nei primi minuti va subito sullo 0-5 e per la prima metà di quarto continua a guidare, anche sereagisce e accorcia il divario. TJ Cline dà il canestro dell’11-10, mentre Drew Crawford porta a +5 i lombardi, mentre la tripla di Moss vale il +8, con il primo quarto che si chiude 20-14. Parte ancora benenel secondo quarto, che va fino al +11, ma un parziale di 6-0 riavvicina ilBar. Si gioca, così, con maggior equilibrio, ma alla fine ...

