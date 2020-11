Addio Morosini | per quarant’anni ha raccontato la F1

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Nestore, noto giornalista del Corriere della Sera, giornale per il quale ha lavorato per 40 anni, è deceduto nella notte del 17 ottobre: è stato vittima come tanti altri del Coronavirus. Nato a Fano nel 1937, Nestoreè stato una delle firma più note dello sport del Corriere della Sera. Inizialmente era entrato L'articolo proviene da Inews.it.

Corriere : Addio a Nestore Morosini, cronista innamorato dei motori. Svelò i segreti Ferrari - uzapelloni : Ciao Nestore, addio a Morosini grande firma dei motori - IlCastiga : RT @hurried57: Addio Nestore Morosini, vittima del Covid: grande cronista, 40 anni di ricordi - Luca67Salmaso : RT @Corriere: Addio a Nestore Morosini, cronista innamorato dei motori. Svelò i segreti Ferrari - ErreEffe7 : Grandissima generosità, enorme umanità, straordinaria simpatia. Mi portavi fuori a pranzo anche quando ero di corta… -

Il grande giornalista sportivo, curatore della rubrica #Morosininpista per la nostra testata, è morto nella notte per le complicazioni di salute dopo una battaglia contro il Covid. Per 40 anni al Corr ...Lo sport, i motori, scriveva di getto su tutto: alle Olimpiadi di Monaco del 1972 si fece dare una tuta da basket per poter raccontare gli attacchi terroristici ...