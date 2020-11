‘Uomini e Donne’, uno dei cavalieri più discussi del ‘Trono Over’ positivo al Coronavirus: il suo sfogo social (Di martedì 17 novembre 2020) Dopo l’assenza di Tina Cipollari, che per alcune puntate di Uomini e Donne si è collegata allo studio Elios da casa, a causa del contatto con una persona positiva al Covid-19, il virus ha tenuto lontano dal programma uno dei protagonisti del parterre maschile: stiamo parlando di Nicola Mazzitelli, tra i cavalieri più discussi del dating show di Canale 5. Se nell’ultimo periodo la presenza in studio del Mazzitelli è diventata molto più discreta, appena arrivato in studio Nicola aveva fatto discutere per la sua conoscenza con tre dame: il Cavaliere si era ritrovato seduto a centro studio di fronte a Carlotta Savorelli, Valentina Dartavilla Lupi e Roberta Di Padua. Proprio a quest’ultima Nicola aveva confidato di non essere realmente interessato alle altre due e aveva rivelato dei dettagli decisamente intimi ... Leggi su isaechia (Di martedì 17 novembre 2020) Dopo l’assenza di Tina Cipollari, che per alcune puntate di Uomini e Donne si è collegata allo studio Elios da casa, a causa del contatto con una persona positiva al Covid-19, il virus ha tenuto lontano dal programma uno dei protagonisti del parterre maschile: stiamo parlando di Nicola Mazzitelli, tra ipiùdel dating show di Canale 5. Se nell’ultimo periodo la presenza in studio del Mazzitelli è diventata molto più discreta, appena arrivato in studio Nicola aveva fatto discutere per la sua conoscenza con tre dame: il Cavaliere si era ritrovato seduto a centro studio di fronte a Carlotta Savorelli, Valentina Dartavilla Lupi e Roberta Di Padua. Proprio a quest’ultima Nicola aveva confidato di non essere realmente interessato alle altre due e aveva rivelato dei dettagli decisamente intimi ...

