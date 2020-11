Una campagna di phishing sta colpendo i rider di Uber Eats

Leggi su wired

(Di martedì 17 novembre 2020) Alcuni messaggi distannodi. Si tratta di sms e messaggi che invitano il fattorino a cliccare su un link per difendersi da una valutazione bassa, che pregiudicherebbe l’account e ne causerebbe la disattivazione. Se l’utente clicca sul link, si apre una pagina in cui si chiede l’inserimento di nome utente e password, ma a quel punto il gruppo che stai pony express accede al profilo, cambia le credenziali e sbatte fuori il legittimo proprietario. I messaggi dicontro idiLadi attacco sta circolando in quste ore tra i fattorini della app. Sono Deliverance Milano, ...