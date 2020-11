Tempi di recupero Osimhen dopo lussazione alla spalla: salta Milan ed altre partite? (Di martedì 17 novembre 2020) lussazione alla spalla per Victor Osimhen, rimasto fermo in Nigeria (aspetta il tampone). Come riportato da ‘sosfanta.calciomercato.com‘, il centravanti dovrebbe rientrare domani 18 novembre in Italia, dove, più precisamente nella Capitale, verrà sottoposto a tutti gli esami del caso per meglio inquadrare il tipo di problema che affligge la spalla destra a seguito dell’infortunio dello scorso venerdì. All’inizio si pensava (il giocatore resto ne era convinto) il disturbo fosse limitato al polso, salvo poi rendersi conto di aver riportato una lussazione alla spalla. Angelo Cavallo, ortopedico e già consulente della SSC Napoli, è intervenuto a Radio Punto Nuovo durante la trasmissione ... Leggi su optimagazine (Di martedì 17 novembre 2020)spper Victor, rimasto fermo in Nigeria (aspetta il tampone). Come riportato da ‘sosfanta.calciomercato.com‘, il centravanti dovrebbe rientrare domani 18 novembre in Italia, dove, più precisamente nella Capitale, verrà sottoposto a tutti gli esami del caso per meglio inquadrare il tipo di problema che affligge la spdestra a seguito dell’infortunio dello scorso venerdì. All’inizio si pensava (il giocatore resto ne era convinto) il disturbo fosse limitato al polso, salvo poi rendersi conto di aver riportato unasp. Angelo Cavallo, ortopedico e già consulente della SSC Napoli, è intervenuto a Radio Punto Nuovo durante la trasmissione ...

