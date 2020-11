Sostenibilità, da Conou una green challenge online per salvare l’ambiente (Di martedì 17 novembre 2020) Roma, 17 nov. (Adnkronos) – Un pomeriggio, due digital gamers, un ingegnere influencer green e un pubblico di giovani follower. Sono gli ingredienti della seconda #greenLeagueHerochallenge, la sessione online di gioco realizzata dal Conou, il Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, sulla piattaforma social Twitch. L'articolo Sostenibilità, da Conou una green challenge online per salvare l’ambiente proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 17 novembre 2020) Roma, 17 nov. (Adnkronos) – Un pomeriggio, due digital gamers, un ingegnere influencere un pubblico di giovani follower. Sono gli ingredienti della seconda #LeagueHero, la sessionedi gioco realizzata dal, il Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, sulla piattaforma social Twitch. L'articolo Sostenibilità, daunaperl’ambiente proviene da Ildenaro.it.

fisco24_info : Sostenibilità, da Conou una green challenge online per salvare l'ambiente : - TV7Benevento : Sostenibilità, da Conou una green challenge online per salvare l'ambiente... - Adnkronos : Sostenibilità, da #Conou una green challenge online per salvare l'ambiente -

Ultime Notizie dalla rete : Sostenibilità Conou Sostenibilità, da Conou una green challenge online per salvare l'ambiente Affaritaliani.it