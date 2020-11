Prossimo turno Serie A 2020/2021 (Di martedì 17 novembre 2020) : date e partite in programma La Serie A 2020/21 si appresta a vivere la 8ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2020/2021, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 8ª Giornata (21-22 novembre 2020) Sabato 21 novembre Ore 15.00, CROTONE-LAZIO (SKY) Ore 18.00, SPEZIA-ATALANTA (SKY) Ore 20.45, JUVENTUS-CAGLIARI (DAZN) Domenica 22 novembre Ore 12.30, FIORENTINA-BENEVENTO (DAZN) Ore 15.00, VERONA-SASSUOLO (SKY) Ore 15.00, INTER-TORINO (DAZN) Ore 15.00, ROMA-PARMA (SKY) Ore 15.00, SAMPDORIA-BOLOGNA (SKY) Ore 18.00, UDINESE-GENOA (SKY) Ore 20.45, NAPOLI-MILAN (SKY) Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 novembre 2020) : date e partite in programma La/21 si appresta a vivere la 8ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 8ª Giornata (21-22 novembre) Sabato 21 novembre Ore 15.00, CROTONE-LAZIO (SKY) Ore 18.00, SPEZIA-ATALANTA (SKY) Ore 20.45, JUVENTUS-CAGLIARI (DAZN) Domenica 22 novembre Ore 12.30, FIORENTINA-BENEVENTO (DAZN) Ore 15.00, VERONA-SASSUOLO (SKY) Ore 15.00, INTER-TORINO (DAZN) Ore 15.00, ROMA-PARMA (SKY) Ore 15.00, SAMPDORIA-BOLOGNA (SKY) Ore 18.00, UDINESE-GENOA (SKY) Ore 20.45, NAPOLI-MILAN (SKY) Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Prossimo turno Calcio C, cambiano due orari del prossimo turno Corriere Romagna JUNIORES: proroga sospensione dell’attività

Relativamente al calendario di prosecuzione dell’attività, che sarà pubblicato nel prossimo Comunicato Ufficiale, lo stesso sarà modificato nel senso che le gare di Campionato riprenderanno dal 12 dic ...

Campionato Nazionale Juniores: proroga sospensione dell’attività

Il Dipartimento Interregionale ha disposto, con Comunicato Ufficiale n. 14, la proroga della sospensione del Campionato nazionale Juniores Under 19 sino al turno di campionato programmato per il 5 dic ...

Relativamente al calendario di prosecuzione dell'attività, che sarà pubblicato nel prossimo Comunicato Ufficiale, lo stesso sarà modificato nel senso che le gare di Campionato riprenderanno dal 12 dic ...