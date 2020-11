“Glielo avevo detto…”. GF Vip, suona l’allarme per Elisabetta Gregoraci: l’avvertimento arriva da fuori (Di martedì 17 novembre 2020) Elisabetta Gregoraci continua a far parlare anche fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. In tutte le trasmissioni si è parlato dei possibili flirt della showgirl calabrese, sia di quelli passati che dei presunti legami attuali e, quindi, fuori dalla Casa. A svelare l’identità del presunto fidanzato della showgirl era stata Arianna David, ospite di Federica Panicucci a Mattino 5. “Non è sola Elisabetta fuori dalla Casa del Grande Fratello”, ha detto l’ex Miss Italia. “Da quello che io so ha una persona a Montecarlo, Stefano Coletti”, aveva detto spiegando di essere molto amica della Gregoraci. Alcune foto dei due erano apparse sul settimanale Nuovo, ma lo ‘scoop’ era passato inosservato visto che i ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 17 novembre 2020)continua a far parlare anchedalla casa del Grande Fratello Vip. In tutte le trasmissioni si è parlato dei possibili flirt della showgirl calabrese, sia di quelli passati che dei presunti legami attuali e, quindi,dalla Casa. A svelare l’identità del presunto fidanzato della showgirl era stata Arianna David, ospite di Federica Panicucci a Mattino 5. “Non è soladalla Casa del Grande Fratello”, ha detto l’ex Miss Italia. “Da quello che io so ha una persona a Montecarlo, Stefano Coletti”, aveva detto spiegando di essere molto amica della. Alcune foto dei due erano apparse sul settimanale Nuovo, ma lo ‘scoop’ era passato inosservato visto che i ...

