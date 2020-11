GfVip, Dayane insultata fuori dalla Casa: interviene la security (Di martedì 17 novembre 2020) Dayane Mello è stata pesantemente insultata fuori dalla Casa del Gf Vip: per sedare gli haters della modella è dovuta intervenire la sicurezza Gf Vip: gli insulti contro Dayane fanno intervenire la sicurezza su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 17 novembre 2020)Mello è stata pesantementedel Gf Vip: per sedare gli haters della modella è dovuta intervenire la sicurezza Gf Vip: gli insulti controfanno intervenire la sicurezza su Notizie.it.

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che, tra Andrea, Massimiliano e Dayane, il primo VIP salvo è... DAYANE! #GFVIP - GrandeFratello : Dayane si ritroverà contro tutti: in particolare, a tenere banco sono i rapporti tesi con Elisabetta che stasera po… - GrandeFratello : Dayane non usa mezzi termini: per lei Elisabetta non è altro che una privilegiata. Ed i toni non sono destinati a p… - blus1976 : RT @liamshugsx: Comunque io adoro MTR ma ieri non mi è piaciuta per niente. Tommaso ha sempre fatto di tutto per difendere i proprio amici,… - Orlandofuriosaa : Esatto. Lui sa che i fan di Tommaso lo votano per questo ha chiesto di essere nominato ieri sera durante le nomina… -