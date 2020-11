Anche l' amore su Amazon? Matteo Salvini brutale con governo e virologi

Leggi su iltempo

(Di martedì 17 novembre 2020) A "Fuori dal coro", l'approfondimento politico condotto da Mario Giordano ogni martedì su Rete4,, il leader della Lega, attacca Jeff Bezos e il colosso, reo di sottrarre guadagni alle imprese italiane sotto Natale: "Quel virologo che ha detto di fare Natale su Skype (Massimo Galli, nda)... lo posso dire? Posso? Ma se lo faccia lui su Skype! E poi basta con! Basta con questo Natale fatto su, ma non perché siamo retrogradi, non perché non siamo tecnologici, vivaprime, ma vogliamo uccidere le imprese locali italiane? Ma basta!". Andando avanti così "mangeremo" e "faremo l'su", incalza il leader della Lega. "Cos'è questa storia di fare Natale ...