Usa | un antidepressivo al centro di una cura contro Covid-19

(Di lunedì 16 novembre 2020) Uno studio basato sulla ricerca della University of Virginia School of Medicine dice che un particolare tipo disembra prevenire il peggioramento delle infezioni da-19 e può ...

deveraun_seraun : @ddariozzo È un antidepressivo come classe, ma si usa per i dolori muscolari. Adoro -

Ultime Notizie dalla rete : Usa antidepressivo

IlNapolista

La sperimentazione clinica realizzata dalla Washington University School of Medicine di St. Louis con la fluvoxamina in 152 pazienti ambulatoriali adulti infettati dal coronavirus. Risultati interessa ...La psilocibina, una sostanza che si trova nei funghi allucinogeni, causa una rapida e significativa riduzione dei sintomi nella depressione grave, mostra un nuovo studio in JAMA Psychiatry. "L'entità ...