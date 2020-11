Testimoni non dichiarati nella denuncia formale di sinistro (Di martedì 17 novembre 2020) NUNZIA SOMMA - Inammissibilità della prova Testimoniale in ambito assicurativo ai sensi della Legge n. 124/2017. Una delle prime applicazioni giurisprudenziali della norma. Leggi su studiocataldi (Di martedì 17 novembre 2020) NUNZIA SOMMA - Inammissibilità della provaale in ambito assicurativo ai sensi della Legge n. 124/2017. Una delle prime applicazioni giurisprudenziali della norma.

Ultime Notizie dalla rete : Testimoni non Testimoni non dichiarati nella denuncia formale di sinistro Studio Cataldi Totti: "La diagnosi? Un colpo al cuore. Le forze se ne andavano"

La testimonianza di Francesco Totti ne è una prova: "Non è stata una passeggiata". Il calciatore a 44 anni ha contratto una delle forme più serie del virus, che gli ha provocato una polmonite bilatera ...

Panasonic HZ2000 Recensione: il miglior TV OLED per il cinema

Il Panasonic TX-55HZ2000 è il top nella qualità video per un TV OLED e affina ulteriormente il già pregevole risultato tecnico del passato.

