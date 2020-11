Poste Italiane rileva Nexive, raggiunto l’accordo preliminare (Di lunedì 16 novembre 2020) Poste Italiane rafforza la sua posizione sul mercato e rileva Nexive: raggiunto l’accordo preliminare. Si chiude entro gennaio 2021. Colpo grosso di Poste Italiane che in tempo di lockdown spinge sulle consegne e rileva Nexive, la società controllata da PosteNL e dalla Mutares Holding. Poste Italiane rileva Nexive Le società hanno raggiunto un accordo preliminare per l’acquisto del 100% del Capitale di Nexive da parte di Poste Italiane. Accordo che ha già ottenuto il via libera in Consiglio di Amministrazione. ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 16 novembre 2020)rafforza la sua posizione sul mercato el’accordo. Si chiude entro gennaio 2021. Colpo grosso diche in tempo di lockdown spinge sulle consegne e, la società controllata daNL e dalla Mutares Holding.Le società hannoun accordoper l’acquisto del 100% del Capitale dida parte di. Accordo che ha già ottenuto il via libera in Consiglio di Amministrazione. ...

