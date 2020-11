Ponte sul Livenza, si rompe un giunto: Postumia chiusa per dieci giorni (Di lunedì 16 novembre 2020) La rottura di un giunto sul Ponte che attraversa il fiume Livenza lungo la Postumia nel comune di Motta di Livenza, costringerà i mezzi pesanti a una deviazione di 39 chilometri in direzione Oderzo-... Leggi su trevisotoday (Di lunedì 16 novembre 2020) La rottura di unsulche attraversa il fiumelungo lanel comune di Motta di, costringerà i mezzi pesanti a una deviazione di 39 chilometri in direzione Oderzo-...

carlaruocco1 : È stato arrestato Giovanni Castellucci. Misure cautelari per vertici di Autostrade. L'indagine avviata un anno fa… - emergency_ong : 'Dov'è la mamma?' ha chiesto Bangaly al suo papà, sul ponte della #OpenArms. 'Mamma è rimasta in acqua'. Quale risp… - M5S_Europa : Le accuse mosse a #Castellucci, AD della società Autostrade fino a gennaio 2019, e ad altri cinque dirigenti sono g… - quartapresenza : @UomoRango @28gradi @Pazzocriminale_ Io al massimo sul ponte de porta furba posso anna?? - GRETA1SGARBO : RT @GenovaOnline: Genova, sul nuovo Ponte San Giorgio due robot per la pulizia e la sicurezza -

Ultime Notizie dalla rete : Ponte sul Ponte sul Livenza, si rompe un giunto: Postumia chiusa per dieci giorni TrevisoToday Assemblee, appalti, assicurazioni ai tempi del Coronavirus: così si scansano gli ostacoli

TRIESTE. Con il virus Sars-Cov2, progettare, appaltare ed eseguire interventi come alcuni di quelli coperti dal superbonus al 110%, significa includere il rischio in ogni fase, sia nei tempi che nei c ...

Ponte di Albiano, Gagliardi: "Bene ok a rampe su A12, no a sub-commissario calato dall'alto"

"Le rampe sull’A12 si faranno. Ci sono voluti ben 7 mesi, ma alla fine il ministro De Micheli ha dato il suo ok a questa opzione, da sempre proposta dagli amministratori locali e sostenuta nelle tante ...

TRIESTE. Con il virus Sars-Cov2, progettare, appaltare ed eseguire interventi come alcuni di quelli coperti dal superbonus al 110%, significa includere il rischio in ogni fase, sia nei tempi che nei c ..."Le rampe sull’A12 si faranno. Ci sono voluti ben 7 mesi, ma alla fine il ministro De Micheli ha dato il suo ok a questa opzione, da sempre proposta dagli amministratori locali e sostenuta nelle tante ...