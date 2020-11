Perché il vaccino non metterà la parola fine alla pandemia (Di lunedì 16 novembre 2020) Francesco Broccolo, virologo e docente di Microbiologia Clinica all’Università Milano-Bicocca ha spiegato cosa aspettarsi e cosa no dal vaccino anti-Covid in arrivo nei prossimi mesi, sottolineando la necessità di “un cauto ottimismo”. Nonostante la scoperta del vaccino anti-Covid, prodotto dall’azienda Pfizer-Biontech, la lotta al virus sembra essere ancora lunga e tortuosa. Il virologo Francesco Broccolo, … L'articolo Perché il vaccino non metterà la parola fine alla pandemia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 16 novembre 2020) Francesco Broccolo, virologo e docente di Microbiologia Clinica all’Università Milano-Bicocca ha spiegato cosa aspettarsi e cosa no dalanti-Covid in arrivo nei prossimi mesi, sottolineando la necessità di “un cauto ottimismo”. Nonostante la scoperta delanti-Covid, prodotto dall’azienda Pfizer-Biontech, la lotta al virus sembra essere ancora lunga e tortuosa. Il virologo Francesco Broccolo, … L'articolo Perché ilnon metterà laproviene da www.meteoweek.com.

