Nokia 8000 e Nokia 6300 | arrivano gli “smart” feature phone

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 16 novembre 2020)presenta ufficialmente i suoi nuovi. Dotati entrambi di connessione 4G e supporto alle app più popolari HMD Global annuncia, un eleganteper chi è alla ricerca di qualità e di un look mozzafiato. Bello dentro e fuori,permette di godere di tutte le funzionalità essenziali, come WhatsApp, Facebook e Google Assistant in uno stile sofisticato. Realizzato con precisione, il guscio in simil-vetro assicura un design di qualità che balza all’occhio, con una finitura ...