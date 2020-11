Legge di bilancio, altri 20 miliardi di deficit. E il totale sale a 150 (Di lunedì 16 novembre 2020) Previsto per oggi il varo da parte del Consiglio dei Minsitri della Legge di bilancio 2021. In settimana, poi, il Governo chiederà al Parlamento di approvare un nuovo scostamento compreso tra i 15 ed i 20 miliardi di euro, per un totale di 150 miliardi di deficit in appena nove mesi. L’anno volge al termine … L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 16 novembre 2020) Previsto per oggi il varo da parte del Consiglio dei Minsitri delladi2021. In settimana, poi, il Governo chiederà al Parlamento di approvare un nuovo scostamento compreso tra i 15 ed i 20di euro, per undi 150diin appena nove mesi. L’anno volge al termine … L'articolo proviene da Leggilo.org.

