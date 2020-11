La sosta “inutile” dei campionati | perché questa scelta della Uefa è un assist a chi vuole uccidere le Nazionali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 novembre 2020) In una triste serata di novembre in semi-lockdown, mercoledì scorso oltre quattro milioni di italiani hannoito alla mirabolante vittorianazionale per 4-0 contro l’Estonia: sono degli eroi. Ci è voluto coraggio per sorbirsi novanta minuti di un’amichevole che definire partita è un complimento, dove in campo non c’era l’Italia A o B ma quasi C. Non c’era neppure il ct Roberto Mancini (assente per Covid) ma il suo vice Evani, che ha schierato gente del calibro di Sirigu, Calabria, Gagliardini, Soriano, Grifo, Lasagna, Pellegri, una formazione che in Serie A veleggerebbe a fatica nella seconda metàclassifica, contro una squadra da Lega Pro. Che senso ha tutto questo? Se lo sono chiesti in tanti, anche fra quelli incollati davanti alla tv. Da due settimane in ...