In casa 2.000 euro in contanti, sostanza stupefacente e un allaccio abusivo alla corrente: arrestato (Di lunedì 16 novembre 2020) Non si sono rivelate infondate le notizie ricevute dagli agenti del commissariato Dora Vanchiglia che, sabato mattina, hanno controllato l'abitazione di un 24enne cittadino nigeriano. L'uomo è stato ... Leggi su torinotoday (Di lunedì 16 novembre 2020) Non si sono rivelate infondate le notizie ricevute dagli agenti del commissariato Dora Vanchiglia che, sabato mattina, hanno controllato l'abitazione di un 24enne cittadino nigeriano. L'uomo è stato ...

LegaSalvini : #Morelli: Disastro Lamorgese: italiani chiusi in casa, emergenza Covid e allarme terrorismo, ma lei tiene i porti s… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Boris Johnson sta 'assolutamente bene' e il suo isolamento in casa è solo una misura di cautela prevista dalle linee guid… - PinoTom3 : 16/11/20 45.733 decessi (in ospedale) + 20.367 (in casa) Covid -19 per un totale di 66.100 mentre i deceduti totali… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Boris Johnson sta 'assolutamente bene' e il suo isolamento in casa è solo una misura di cautela prevista dalle linee guid… - LiberoTes : RT @LegaSalvini: #Morelli: Disastro Lamorgese: italiani chiusi in casa, emergenza Covid e allarme terrorismo, ma lei tiene i porti spalanca… -

Ultime Notizie dalla rete : casa 000 Arrestato per spaccio Disoccupato aveva in casa 14.000 euro La Nazione Aste Online: tanti pezzi di Cavallino da regalare

L a pandemia costringe in casa il mondo e le aste online proliferano. In particolare quelle che propongono automobilia di prestigio, la merce più sicura e più facile da vendere sulle piattaforme digit ...

Smog alle stelle: a Saronno e nel Varesotto scattano i divieti. -1 grado in casa e più smartworking

SARONNO -Da domani, martedì 17 novembre, saranno introdotte le misure temporanee di primo livello nei Comuni coinvolti (quelli con più di 30.000 abitanti, oltre a quelli aderenti su base ...

L a pandemia costringe in casa il mondo e le aste online proliferano. In particolare quelle che propongono automobilia di prestigio, la merce più sicura e più facile da vendere sulle piattaforme digit ...SARONNO -Da domani, martedì 17 novembre, saranno introdotte le misure temporanee di primo livello nei Comuni coinvolti (quelli con più di 30.000 abitanti, oltre a quelli aderenti su base ...