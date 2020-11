Forlan | “Messi? Un bene sia rimasto al Barcellona ma la Liga è più importante del singolo calciatore…”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 16 novembre 2020) Diegonon fa giri di parole per parlare della permanenza di Lionel Messi ale quindi nel campionato spagnolo. In occasione del Marca Sport Weekend, l'ex attaccante di Atletico Madrid e anche Inter ha detto la sua sulla querelle che ha coinvolto la società blaugrana e il numero 10 argentino.: "I giocatori vanno e vengono. Laresta..."caption id="attachment 1041433" align="alignnone" width="675" Messi (getty images)/caption"La permanenza di Messi al? Non direi che sia un regalo da parte di Messi", ha commentato subito duramentein relazione alle voci di mercato sul 10 argentino. "Ovviamente, Laè cresciuta grazie ai grandi giocatori che hanno giocato in diversi club come Messi. Ma La...