Coronavirus, Zaia: “Folle l’Italia divisa in fasce, credo che il sistema vada modificato” (Di lunedì 16 novembre 2020) "Davvero aleatorio pensare che esista un algoritmo che dia una rappresentazione esatta della realtà. Ci vuole buon senso". L'articolo Coronavirus, Zaia: “Folle l’Italia divisa in fasce, credo che il sistema vada modificato” . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 16 novembre 2020) "Davvero aleatorio pensare che esista un algoritmo che dia una rappresentazione esatta della realtà. Ci vuole buon senso". L'articolo: “Folle l’Italiainche ilmodificato” .

ilpost : «E non veniteci a dire che è tutta un’invenzione» - orizzontescuola : Coronavirus, Zaia: “Folle l’Italia divisa in fasce, credo che il sistema vada modificato” - milanobiz : ???? Tampone fai da te, inizia oggi la sperimentazione in Veneto. Fortemente sostenuto dal Governatore Zaia e in fase… - paoloangeloRF : “ rientra nelle prerogative recarsi da un medico nono questo è il limite #immuni. Riusciamo con difficoltà a tracc… - infoitinterno : Coronavirus, Zaia e Rigoli lanciano sperimentazione dei test 'fai da te' -