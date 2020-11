Coronavirus in Irpinia, morta 81enne al Moscati (Di martedì 17 novembre 2020) È deceduta poco fa, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, una 81enne di Candida (Av). La donna, positiva al nuovo Coronavirus, era stata ... Leggi su avellinotoday (Di martedì 17 novembre 2020) È deceduta poco fa, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell'Azienda ospedaliera San Giuseppedi Avellino, unadi Candida (Av). La donna, positiva al nuovo, era stata ...

