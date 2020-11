Amazon ci prova anche con le scuole. Rampelli (FdI): “Ultimo sciacallaggio, Conte intervenga” (Di lunedì 16 novembre 2020) Roma, 16 nov – Mentre il commercio italiano tracolla, le grandi multinazionali riescono a sfruttare il periodo di crisi per accrescere il proprio fatturato. Questa, purtroppo, è cosa ormai nota e già di per sé allarmante. C’è però un colosso dell’e-commerce che non si acContenta e prova ad allungare le mani persino sulle scuole italiane. E’ il caso di Amazon, che come denunciato da Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera, ha addirittura invitato presidi e professori a promuovere acquisti online in cambio di una percentuale sui prodotti. “Prosegue la campagna di cannibalismo commerciale del gigante del commercio elettronico. Questa volta Amazon entra nelle scuole ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 16 novembre 2020) Roma, 16 nov – Mentre il commercio italiano tracolla, le grandi multinazionali riescono a sfruttare il periodo di crisi per accrescere il proprio fatturato. Questa, purtroppo, è cosa ormai nota e già di per sé allarmante. C’è però un colosso dell’e-commerce che non si acnta ead allungare le mani persino sulleitaliane. E’ il caso di, che come denunciato da Fabio, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera, ha addirittura invitato presidi e professori a promuovere acquisti online in cambio di una percentuale sui prodotti. “Prosegue la campagna di cannibalismo commerciale del gigante del commercio elettronico. Questa voltaentra nelle...

