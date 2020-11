Usa2020 | il riflesso sul Golfo L’analisi di Bianco

Leggi su formiche

(Di martedì 3 novembre 2020) Da una parte gli Accordi di Abramo, l’intesa per la normalizzazione dei rapporti diplomatici (e politico-economici e commerciali) tra Israele e alcuni paesi del– tra questi gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrein e in via di allargamento al Sudan e altre roccaforti musulmane. Un tentativo di lasciare il segno nel futuro di una regione che resta turbolenta; tentativo su cui la presidenza Trump ha giocato un ruolo di mediazione decisivo; tentativo discusso e criticato, controverso come molta dell’azione politica dell’attuale Casa Bianca, che comunque resterà come un passaggio di carattere storico. Se Donald Trump dovesse essere riconfermato alla guida della più grande potenza del mondo – il paese ancora in grado di smuovere gli equilibri globali – è del tutto presumibile che nel Medio Oriente si seguirà ...