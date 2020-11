Tommaso Zorzi fa una confessione su un altro concorrente | “Mi ha detto che in casa siamo 6 uomini | 6 donne e 1 gay”

Leggi su biccy

(Di martedì 3 novembre 2020)ieri notte si è appartato ed ha confessato a Stefania Orlando uno scivolone che avrebbe fatto nei suoi confronti Maria Teresa Ruta. Pare che la conduttrice intendesse andare in confessionale a chiedere agli autori di far entrare un ragazzo gay, ma che non sapesse come esprimersi per non offender la sensibilità di nessuno. Nel chiedere informazioni al 25enne, la Ruta ha fatto una gaffe. “In pratica mi ha‘secondo te è offensivo se in confessionale dico che in questaci sono 6, 6e 1 gay?”. Sono un uomo fino a prova contraria. Lei mi ha fatto questa domanda perché mi hache non voleva fare figuracce in confessionale e voleva sapere come esprimersi. Poi ha aggiunto che voleva che ...