Tampone salivare per i bambini | chi sono le 4 ricercatrici che lo hanno inventato

Elisa Borghi, Valentina Massa Daniela Carmagnola e Claudia Dellavia (foto sito Università Statale Milano) Un Tampone salivare molecolare, sicuro e affidabile per testare la positività o meno al Covid che qualsiasi mamma e papà potrebbero fare a casa al proprio bambino, anche ogni settimana, senza provocare traumi o fastidi.

