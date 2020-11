Alassane Ouattara è stato eletto presidente della Costa d’Avorio per la terza volta (Di martedì 3 novembre 2020) Martedì Alassane Ouattara è stato eletto per la terza volta presidente della Costa d’Avorio con più del 94 per cento dei voti dopo che i suoi avversari avevano boicottato le elezioni di sabato scorso. Secondo la commissione elettorale l’affluenza è Leggi su ilpost (Di martedì 3 novembre 2020) Martedìper lad’Avorio con più del 94 per cento dei voti dopo che i suoi avversari avevano boicottato le elezioni di sabato scorso. Secondo la commissionerale l’affluenza è

ilpost : Alassane Ouattara è stato eletto presidente della Costa d’Avorio per la terza volta - GiovanniCalcara : Il presidente ivoriano Alassane Ouattara ha annunciato il vincitore delle elezioni presidenziali - GiovanniCalcara : Elezioni presidenziali in Costa d'Avorio: Alassane Ouattara chiede calma dopo molti incidenti - silvia92745700 : @zagbla Sono andata a cercare alcuni articoli ma non ho capito bene. Ho letto del terzo mandato di Alassane Ouattar… - ellabaffoni : RT @nigrizia: Alassane Ouattara corre per il terzo mandato alle presidenziali del 31 ottobre. Unanime l’opposizione nel rigettare la sua ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Alassane Ouattara Alassane Ouattara è stato eletto presidente della Costa d’Avorio per la terza volta Il Post Tensioni in Costa D’Avorio dopo le elezioni presidenziali

Forti tensioni in Costa D'Avorio dopo le elezioni presidenziali che vedono come possibile vincitore il quasi 80 enne Alassane Ouattara, presidente uscente.

Cosa succede intanto nel mondo

I principali leader d’opposizione, Pascal Affi N’Guessan e Henri Konan Bedié, hanno boicottato lo scrutinio del 31 ottobre contestando la candidatura a un terzo mandato del presidente Alassane ...

Forti tensioni in Costa D'Avorio dopo le elezioni presidenziali che vedono come possibile vincitore il quasi 80 enne Alassane Ouattara, presidente uscente.I principali leader d’opposizione, Pascal Affi N’Guessan e Henri Konan Bedié, hanno boicottato lo scrutinio del 31 ottobre contestando la candidatura a un terzo mandato del presidente Alassane ...