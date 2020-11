Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2020 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 2 novembre 2020) VIABILITÀ DEL 02 NOVEMBREORE 08:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE AL MOMENTO REGOLARE. SEGNALIAMO INVECE FORTI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO; PER CHI PERCORRE LA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SULLA TIBURTINA ANCORA DISAGI NEL TRATTO COMPRESO TRA TIVOLI E VILLANOVA E, AVANTI, TRA SETTECAMINI E IL GRA IN DIREZIONE; RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI DELLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI; INFINE, TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI SULLA ...