Torino, Giampaolo a rischio: Genoa e Crotone diventano decisive (Di lunedì 2 novembre 2020) Nelle prossime sfide contro Genoa e Crotone Marco Giampaolo si giocherà la permanenza sulla panchina granata Secondo La Gazzetta dello Sport Marco Giampaolo non rischia ancora la panchina nonostante la clamorosa sconfitta contro la Lazio. La classifica è preoccupante ed è quindi lecito che in casa Toro si inizino a fare le opportune valutazioni. Il recupero della sfida contro il Genoa che si giocherà mercoledì e il prossimo turno nel weekend contro il Crotone, sono diventate due sfide decisive per conoscere il futuro della panchina granata. Con la sosta all'orizzonte, due passi falsi potrebbero spingere il club a fare nuove valutazioni.

