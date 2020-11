Sul treno dalla Svizzera con 91mila euro cuciti nelle mutande

LoredanaNavarra : RT @Gianmar26145917: Follia sul treno Napoli-Roma: nigeriano 25enne tenta di violentare l’addetta alle pulizie e prende a morsi un agente i… - LucillaMasini : Sul treno dalla Svizzera con 91mila € nascosti negli slip, fermato dalla Gdf. Ma non poteva usare il calzino arroto… - ziododo : CineMaestri: Terrore sul treno - terryk953 : RT @Gianmar26145917: Follia sul treno Napoli-Roma: nigeriano 25enne tenta di violentare l’addetta alle pulizie e prende a morsi un agente i… - annasagittario2 : RT @MediasetTgcom24: Sul treno dalla Svizzera con 91mila euro in contanti nascosti negli slip, fermato dalla Gdf #Ginevra -

Ultime Notizie dalla rete : Sul treno

Il Gazzettino

Anziché dichiarare i 91 mila euro in contanti che stava portando dalla Svizzera in Italia li ha nascosti nelle mutande. Ma quello strano rigonfiamento nelle tasche ha acceso i sospetti della guardia d ...Viaggiava su un treno proveniente da Ginevra, e diretto a Venezia con 91 mila euro in contanti nascosti negli slip. Un uomo di 74 anni è stato fermato dalla guardia di finanza alla stazione ...