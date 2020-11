Standard Liegi, Vanheusden: grave infortunio al ginocchio (Di lunedì 2 novembre 2020) grave infortunio ai legamenti del ginocchio per Vanheusden. Il difensore ex Inter rischia di aver terminato anzitempo la stagione Brutto infortunio per Zinho Vanheusden. Secondo Les Sport Plus, il giovane difensore dello Standard Liegi avrebbe rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Gli esami al quale si è sottoposto nelle scorse ore il giocatore classe ’99 ed ex Inter hanno confermato il grave infortunio al ginocchio. Vanheusden rischia di aver terminato qui la sua stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 novembre 2020)ai legamenti delper. Il difensore ex Inter rischia di aver terminato anzitempo la stagione Bruttoper Zinho. Secondo Les Sport Plus, il giovane difensore delloavrebbe rimediato la rottura del legamento crociato deldestro. Gli esami al quale si &e; sottoposto nelle scorse ore il giocatore classe ’99 ed ex Inter hanno confermato ilalrischia di aver terminato qui la sua stagione. Leggi su Calcionews24.com

