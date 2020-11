Serie A, oggi e un anno fa: classifiche a confronto dopo la sesta giornata (Di lunedì 2 novembre 2020) oggi e un anno fa. dopo sei giornate è tempo di bilanci nel campionato di Serie A che vede il Milan in vetta alla classifica con 16 punti, addirittura 10 in più rispetto alla partenza dello scorso anno. Insegue il Sassuolo a 14 punti (+8), poi la Juventus e l’Atalanta a quota 12. Perde nel confronto con 12 mesi fa l’Inter, 7 punti in meno rispetto alla stagione 2019-20. Ecco le classifiche a confronto con chi ha guadagnato e chi ha perso. CLASSIFICA Serie A 2020-21 dopo LA sesta giornata Milan 16 (+10) Sassuolo 14 (+8) Juventus 12 (-4) *tre punti a tavolino Atalanta 12 (-) Napoli 11 (-1) *un punto di penalizzazione Inter 11 (-7) Verona 11 (+5) *tre punti a ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020)e unfa.sei giornate è tempo di bilanci nel campionato diA che vede il Milan in vetta alla classifica con 16 punti, addirittura 10 in più rispetto alla partenza dello scorso. Insegue il Sassuolo a 14 punti (+8), poi la Juventus e l’Atalanta a quota 12. Perde nelcon 12 mesi fa l’Inter, 7 punti in meno rispetto alla stagione 2019-20. Ecco lecon chi ha guadagnato e chi ha perso. CLASSIFICAA 2020-21LAMilan 16 (+10) Sassuolo 14 (+8) Juventus 12 (-4) *tre punti a tavolino Atalanta 12 (-) Napoli 11 (-1) *un punto di penalizzazione Inter 11 (-7) Verona 11 (+5) *tre punti a ...

