Pier Paolo Pasolini, 45 anni dalla morte: tutte le donne più importanti della sua vita (Di lunedì 2 novembre 2020) Poeta, scrittore, regista, drammaturgo e filosofo. L’eredità intellettuale di Pier Paolo Pasolini – assassinato a Ostia il 2 novembre del 1975 – non cessa di affascinare e stupire. Soprattutto per la modernità e la lucidità di un pensiero sempre fuori dal coro. Cantore degli emarginati, delle minoranze, di un sotto-proletariato in via d’estinzione; di Pasolini, nell’immaginario comune, restano i libri, le poesie, i suoi articoli di giornale e le opere cinematografiche. dalla Callas alla Betti, tutte le donne di Pasolini ... Leggi su iodonna (Di lunedì 2 novembre 2020) Poeta, scrittore, regista, drammaturgo e filosofo. L’eredità intellettuale di– assassinato a Ostia il 2 novembre del 1975 – non cessa di affascinare e stupire. Soprattutto per la modernità e la lucidità di un pensiero sempre fuori dal coro. Cantore degli emarginati, delle minoranze, di un sotto-proletariato in via d’estinzione; di, nell’immaginario comune, restano i libri, le poesie, i suoi articoli di giornale e le opere cinematografiche.Callas alla Betti,ledi...

RaiNews : Il 2 novembre 1975 viene trovato all'Idroscalo di Ostia il corpo martoriato dello scrittore - repubblica : Pier Paolo Pasolini, 45 anni fa quell'ultima notte misteriosa che (forse) rimarrà insoluta per sempre - giusiliotti : RT @AlzogliOcchi: 'Lo sapevi, peccare non significa fare il male: non fare il bene, questo significa peccare.“ Pier Paolo Pasolini ucci… - ins_vega : RT @Citta_Pasolini: 45 anni fa... Nella notte che divide i santi dai morti, quella tra il 1 e il 2 novembre 1975, veniva ucciso Pier Paolo… - iDavidLynch : RT @iDavidLynch: Pier Paolo Pasolini on the set of Mamma Roma (1962). -