Nuovo Dpcm in arrivo, Toti: 'Secondo indicrezioni chiuderemmo in casa i ragazzi di 12 o 13 anni e provocheremmo il fallimento definitivo di ... (Di lunedì 2 novembre 2020) 'Leggo sulle agenzie di stampa le misure che il Governo starebbe valutando. Ecco il testo della ultima agenzia :Covid: in regioni a rischio coprifuoco alle 18, no pranzi fuori =, AGI, - Roma, 1 nov. - ... Leggi su 104news (Di lunedì 2 novembre 2020) 'Leggo sulle agenzie di stampa le misure che il Governo starebbe valutando. Ecco il testo della ultima agenzia :Covid: in regioni a rischio coprifuoco alle 18, no pranzi fuori =, AGI, - Roma, 1 nov. - ...

Agenzia_Ansa : Covid: Conte accelera, ipotesi nuovo dpcm lunedì. Premier potrebbe riferire in Parlamento sempre lunedì #ANSA - Corriere : ?? - Chiudere i confini tra le Regioni per provare a rallentare la corsa del virus; - chiudere i centri commerciali… - petergomezblog : Nuovo Dpcm, le ipotesi: coprifuoco alle 18 e over 70 a casa. No delle Regioni ai lockdown locali. Fontana non vuole… - ItaliaViva : Covid, verso nuovo DPCM martedì. @TeresaBellanova : 'No ai negozi chiusi alle 18, rischio assembramenti' - bellezzainpizzo : RT @perdopartidime: Ma si sa niente di Conte e del nuovo dpcm? -