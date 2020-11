Nuovo Dpcm, giornata decisiva. Mobilità tra Regioni e lockdown mirati: altro round coi governatori, poi Conte in Aula e firma martedì (Di lunedì 2 novembre 2020) Un quadro di regole generali di livello nazionale nel Dpcm, ma gli interventi chirurgici sulle zone più infette resteranno nelle mani delle Regioni. Perché il grado di contagio del Paese andrà valutato quando il decreto del 25 ottobre dispiegherà i suoi effetti, cioè tra almeno un’altra settimana. Insomma, nessun lockdown nazionale ma un giro di vite per raffreddare la crescita della seconda ondata di Sars-Cov-2. Sarà modulata così la bozza del decreto che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte avrà tra le mani quando si rivolgerà al Parlamento prima di firmarla in serata o, più probabilmente, nella giornata di martedì. Tra le misure previste – come sempre passibili di cambiare fino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Un quadro di regole generali di livello nazionale nel, ma gli interventi chirurgici sulle zone più infette resteranno nelle mani delle. Perché il grado di contagio del Paese andrà valutato quando il decreto del 25 ottobre dispiegherà i suoi effetti, cioè tra almeno un’altra settimana. Insomma, nessunnazionale ma un giro di vite per raffreddare la crescita della seconda ondata di Sars-Cov-2. Sarà modulata così la bozza del decreto che il presidente del Consiglio Giuseppeavrà tra le mani quando si rivolgerà al Parlamento prima dirla in serata o, più probabilmente, nelladi martedì. Tra le misure previste – come sempre passibili di cambiare fino ...

