Nessuna sufficienza in pagella per Osimhen: “Spreca le occasioni” (Di lunedì 2 novembre 2020) Nessun quotidiano ha promosso la prestazione di Victor Osimhen contro il Sassuolo, colpevole per la critica di non aver concretizzato le occasioni che gli sono capitate. Per La Gazzetta dello Sport è da 5,5: “Due ottime occasioni nel primo tempo, sprecate“. Lo stesso voto gli è stato assegnato anche dal Corriere della Sera. Più duro, invece, il Corriere dello Sport che gli assegna un 5. “Consigli gli regala l’1-0 e lui spreca a porta spalancata: magari era freddo. E alla mezzora spara alto dopo una galoppata da purosangue. Moto perpetuo, sì, ma la mira non è ancora da attaccante spietato” è la motivazione al voto. L'articolo Nessuna sufficienza in pagella per Osimhen: “Spreca le occasioni” ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 2 novembre 2020) Nessun quotidiano ha promosso la prestazione di Victorcontro il Sassuolo, colpevole per la critica di non aver concretizzato le occasioni che gli sono capitate. Per La Gazzetta dello Sport è da 5,5: “Due ottime occasioni nel primo tempo, sprecate“. Lo stesso voto gli è stato assegnato anche dal Corriere della Sera. Più duro, invece, il Corriere dello Sport che gli assegna un 5. “Consigli gli regala l’1-0 e lui spreca a porta spalancata: magari era freddo. E alla mezzora spara alto dopo una galoppata da purosangue. Moto perpetuo, sì, ma la mira non è ancora da attaccante spietato” è la motivazione al voto. L'articoloinper: “Spreca le occasioni” ilNapolista.

napolista : Nessuna sufficienza in pagella per Osimhen: “Spreca le occasioni” Per La Gazzetta dello Sport e il Corriera della S… - marfac70 : RT @ivan71439634: @graziano_delrio Ma se finora li avete trattati con sufficienza, chiamandoli 5 minuti prima della diretta televisiva di C… - teppuz : RT @ivan71439634: @graziano_delrio Ma se finora li avete trattati con sufficienza, chiamandoli 5 minuti prima della diretta televisiva di C… - ivan71439634 : @graziano_delrio Ma se finora li avete trattati con sufficienza, chiamandoli 5 minuti prima della diretta televisiv… - StefaniaStefyss : @juventusfc Troppa pigrizia e sufficienza nel difendere..... Così non si va da nessuna parte.... -

Ultime Notizie dalla rete : Nessuna sufficienza Nessuna sufficienza in pagella per Osimhen: “Spreca le occasioni” ilnapolista Pagelle Udinese-Milan, i voti del CorSport: Kessié punge, Rebic in forma

PAGELLE UDINESE-MILAN - Il Corriere dello Sport ha stilato le pagelle per Udinese-Milan 1-2 della 6^ giornata di Serie A. Voti e giudizi sui rossoneri ...

Trump o Biden? La Cina valuta il male minore, "ma nessuna tregua"

Pechino non vuole essere trascinata nella competizione e dichiara di non avere alcun interesse a interferire nelle elezioni americane ...

PAGELLE UDINESE-MILAN - Il Corriere dello Sport ha stilato le pagelle per Udinese-Milan 1-2 della 6^ giornata di Serie A. Voti e giudizi sui rossoneri ...Pechino non vuole essere trascinata nella competizione e dichiara di non avere alcun interesse a interferire nelle elezioni americane ...