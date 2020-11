Morto Gigi Proietti, gli omaggi della tv pronta per festeggiare i suoi 80 anni (Di lunedì 2 novembre 2020) Morto Gigi Proietti: le variazioni e gli omaggi della tv italiana tra Rai, Mediaset e Sky, pronti per i suoi 80 anni Destino beffardo per Gigi Proietti, Morto oggi 2 novembre nel giorno de suoi 80 anni, quando tutti erano pronti per festeggiarlo con tanti omaggi in tv, lui ha deciso di chiudere quel sipario aperto per tanti anni, nel cuore e nelle case dei romani e degli italiani. Inevitabile l’omaggio delle tv con aggiornamenti e variazioni della programmazione che arriveranno nel corso della giornata. L’intero articolo è in aggiornamento L’omaggio Rai a ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 2 novembre 2020): le variazioni e glitv italiana tra Rai, Mediaset e Sky, pronti per i80Destino beffardo peroggi 2 novembre nel giorno de80, quando tutti erano pronti per festeggiarlo con tantiin tv, lui ha deciso di chiudere quel sipario aperto per tanti, nel cuore e nelle case dei romani e degli italiani. Inevitabile l’o delle tv con aggiornamenti e variazioniprogrammazione che arriveranno nel corsogiornata. L’intero articolo è in aggiornamento L’o Rai a ...

